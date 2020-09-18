犯罪被害人保護協會苗栗分會，長期協助犯罪被害人權益，日前，台新公益信託基金會長期捐助犯保協會，經此，犯保協會也發送被害人物資一批，有8戶受惠。
犯保協會所贈送被害人物資，包括了紙尿褲8箱、紙尿片8箱、看護墊3箱、濕紙巾2箱、亞培安素7組及凡士林19瓶，這些物資都是由台新基金會所協助捐贈，用來協助弱勢被害人。
犯保協會苗栗分會表示，意外事件的發生往往讓受害家庭無所適從，犯罪被害人的權益也是近年來才逐漸被重視，犯保協會長期以來提供被害家庭法律協助、心理治療及生活重建服務等服務外，弱勢的家庭更需要社會的善心物資。
苗栗分會指出，台新公益信託基金長期以來贊助經費協助犯保協會重傷被害家庭，像其中一名被害人阿亞，是一位新住民，收到這些物資時，不斷地向志工說「謝謝、謝謝、真的很感謝你們、感謝台新公益單位」。
據悉，阿亞的先生於104年發生車禍，臥床到現在已近五年，一直以來都是阿亞在照顧，換鼻胃管、拍背按摩、換尿布、擦澡餵藥…從不假手他人，看著躺在床上日漸消瘦的先生，阿亞感性的說「謝謝社會善心人士的幫忙，陪她撐過一千七百多個日子」。
(中時 )
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