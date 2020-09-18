台灣港務公司今（18）日表示，為提升高雄港競爭力及永續發展，持續積極打造大型貨櫃轉運樞紐基地，在第七貨櫃中心第一期碼頭護岸及新生地填築工程完工後，接續進行後續「櫃場土建工程」施作；第二期碼頭護岸及新生地填築工程也在7月動工，預定2023年4月完工。

台灣港務公司說，第七貨櫃中心未來將提供長榮海運承租使用，規劃5座深水碼頭，可供停靠全球最大之2.4萬TEU貨櫃輪，搭配縱深700m之櫃場腹地，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢潛力，肩負起維持高雄港競爭力與穩固海運樞紐地位之重責大任。

台灣港務公司表示，第七貨櫃中心由政府投入約203億元興建，其中第二期碼頭護岸及新生地填築工程，總長度1,148公尺、計畫水深負18公尺的深水新式貨櫃碼頭，包括約65公頃貨櫃中心填海造地作業。第七貨櫃中心第一期及第二期完成後之貨櫃場地，配合營運機具投入，將可提供2.4萬TEU級之巨型貨櫃輪靠泊及裝卸，打造以儲運能量達每年450萬TEU以上之大型自動化貨櫃基地。

台灣港務公司指出，高雄港位處亞洲航運樞紐，地理位置優越，具樞紐港（Hub Port）優勢，另長榮海運於2016年已與其他三家國際航商合組海洋聯盟（Ocean Alliance），其聯盟規模位居全球第二，因此，未來海洋聯盟船隊陸續泊靠第七貨櫃中心後，勢必可帶動新興之轉口櫃市場，為高雄港再創另一個成長高峰。

台灣港務公司表示，「高雄港第七貨櫃中心計畫」是「高雄港洲際二期計畫」後，量身打造貨櫃轉運樞紐港的重大工程，至關高雄港整體未來發展，港務公司將積極趕工，待高雄港第七貨櫃中心完成，並交付承租業者長榮海運後，將可打造現代化貨櫃中心。

(工商 )