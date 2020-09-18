蘇揆晤柯拉克。(政院提供)

行政院長蘇貞昌下午接見美國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿柯拉克（Keith Krach）一行，就台美共同面對的挑戰、經濟相關議題及未來合作交換意見，蘇揆盼台美雙方夥伴關係未來更加緊密。

政院晚間發出新聞稿表示，蘇揆感謝柯拉克次卿一行代表美國政府，專程來台參加李前總統的告別追思禮拜，表達美方哀悼及追思之意。

蘇揆另表示，我政府對於長期以來美國對台灣的強勁支持與深厚友誼表示感謝。美國是台灣最重要的經貿夥伴，希望未來雙方能透過更多政府間的連結與互動，使雙方的夥伴關係更加緊密。

共同參與拜會的訪團成員另包括國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓 (Robert Destro)、全球婦女議題無任所大使柯莉(Kelley Currie)、商務部主管全球市場助理部長史宜恩(Ian Steff)、國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福(Randall Schriver)；美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen)亦陪同。我方則由行政院政務委員鄧振中、黃致達、發言人丁怡銘、經濟部長王美花、外交部次長曾厚仁陪同。

(中時 )