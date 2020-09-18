震驚台灣的人面魚事件（影片源自Youtube）

台灣某個時期，靈異節目既好看又盛行，更是許多人童年的共同回憶，像是最一開始的「鬼影追追追」、「玫瑰之夜-鬼話連篇」等等，一直到後來的日本靈異節目，讓觀眾們又愛又恨，網站「網路溫度計」盤點大家心中最經典的節目，其中一張照片讓大家印象最深，直呼根本是童年陰影。

經典的靈異節目之一「鬼影追追追」，原本是叫做「穿梭陰陽界」，當年由陳為民、李祖寧一起主持，雖然只是在攝影棚內講述鬼故事，但陳為民身歷其境的講述方式，讓觀眾聽得雞皮疙瘩，講鬼故事功力至今難以超越。

首創且無人能及的靈異節目「鬼話連篇」，1990年代在綜藝節目「玫瑰之夜」開播後，就創下超高收視率，當年一位觀眾投稿，「吳郭魚出現人臉，還講了一句魚肉好吃嗎」？「人面魚」事件就算過了20年，仍令許多人無法忘懷。

1998年的節目「神出鬼沒」，該節目就是播出讓觀眾毛骨悚然的「紅衣小女孩」故事，影片中一家人一起登山，隊伍最後出現一位穿紅衣、面孔蒼老的小女孩，影片中人物甚至遭遇不好的事情；「紅衣小女孩」亦翻拍成電影，延伸後續對「魔神仔」的研究。

至於日本節目受台灣人喜愛的「毛骨悚然撞鬼經驗」，該節目擅長將鬼故事拍成影片，極大的壓迫感、恐怖感，也是觀眾忍不住想看下去的原因，其中一部經典「長髮按鈴的紅衣女子」，大白天出現詭異紅衣女按門鈴，恐怖內容成為許多人心目中陰影。

另一部比較早期的「世界奇妙物語」，內容綜合奇幻、恐怖、靈異的日本老字號節目，不完全都是靈異故事，有些是看似奇幻輕鬆、卻又帶著詭異的劇情，其中一部「未來同學會」，是網友推薦必看影片之一。

(中時新聞網)