頭份市羅庚埤周邊景觀步道已完成修繕。（苗栗縣政府文觀局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市興隆里、流東里是重要東方美人茶產區，擁有許多傳統埤，其中羅庚埤因周邊環境優美，被譽為頭份後花園，獲得縣府及市公所全力發展觀光休憩，縣府文觀局經向交通部觀光局爭取1500萬元整修羅庚埤周邊景觀環境及步道及設施，近日已經完工，提供市民及遊客更好的休憩環境。

頭份市有許多傳統農耕埤塘，羅庚埤地區附近環境優美，因埤塘樣貌相似羅經、羅盤而得名，後因農耕飲水使用，又被稱作「羅耕埤」、「羅埂埤」等，近來在地方要求下正名為「羅庚埤」，因周邊林木扶疏景色優美，時有民眾漫步湖畔或垂釣，該區域也被譽為「頭份後花園」，近年來戮力發展觀光休憩區。

有鑑於羅庚埤在先天環境條件上的優勢，繼縣府文觀局爭取經費完成第一期景觀建設後，2019年縣府再向交通部觀光局爭取補助經費1,500萬元，進行「苗栗縣頭份市羅庚埤周邊景觀環境改善工程」，主要改善羅庚埤周邊景觀，指標系統，休憩節點空間綠美化等項目，工程於108年11月開工，並於日前完工，將成為在地居民及遊客周末休閒散步、親子同樂的好去處，並結合頭份後花園、興隆砲台、流東客家大院、永和山水庫等形成一完整的觀光旅遊帶。

(中時 )