台南市警察局婦幼警察隊18日至將軍區長平國小宣導婦幼人身安全等議題，小朋友們認真聽講。（台南市警察局婦幼警察隊提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局婦幼警察隊18日至將軍區長平國小宣導婦幼人身安全等議題，小朋友們認真聽講，課程最後進行有獎徵答，還有一位曾任職婦幼警察隊的「校友阿姨」加碼提供知名品牌文具。

長平國小位於將軍區西北隅，地處濱海地區偏遠小村，全校人數不及百人，婦幼警察隊宣導講師上午利用一堂課時間，以輕鬆詼諧口吻傳達自我保護的觀念，希望能藉此達到事前預防的宣導效果。

婦幼警察隊宣導講師除了講述有關「婦幼人身安全」宣導議題，教導學童們正確保護自己的觀念，對於自己身體的隱私處不可隨意讓他人碰觸，要做自己身體的好主人，並強調人與人之間相處需「尊重」對方主觀感受。

近來警方查緝的新興毒品多以小朋友們愛吃的果凍、軟糖等包裝做為偽裝，婦幼警察隊也叮嚀學童，如遇有陌生人靠近，贈送免費糖果餅乾，要特別注意提高警覺、拒絕誘惑，千萬不可拿取陌生人提供之來路不明物品。

課程最後進行有獎徵答，婦幼警察隊除了準備「南市婦幼限定款束口袋」發送給學童，更帶來「校友阿姨」加碼的小禮物。

「校友阿姨」曾在婦幼警察隊工作，得知婦幼警察隊會到自己母校長平國小宣導，有感偏鄉學童物質匱乏，已連續幾年自掏腰包採買知名品牌文具，讓婦幼警察隊當聖誕老公公，鼓勵自己小學弟妹快樂學習。

(中時 )