有業者私下表示，12月24日後政府只認定有雙鋼印的才是屬於「平面醫療口罩」，只有單鋼印的都不是，但事實上只有鋼印的差別，擔心未來單鋼印的口罩民眾不買。(華新醫材提供／吳建輝彰化傳真)

中央流行疫情指揮中心為了杜絕偽標或混充的口罩出現，日前宣布實名制口罩將印上「MD (醫用) 及Made In Taiwan」雙鋼印，預計24日上路，彰化口罩大廠華新醫材，也配合口罩管制新置，華新醫材董事長鄭永柱說，雙鋼印今到廠，將開始生產雙鋼印醫療口罩，而舊有無雙鋼印庫存口罩，依規定可持續賣到12月24日，請民眾安心購買。

接連傳出有惡劣廠商混充、或偽標醫用口罩在市場販售，中央流行疫情指揮中心祭出雙鋼印來反制，24日起國內平面醫用口罩，都將印上「MD (醫用) 及Made In Taiwan」雙鋼印，而無雙鋼印的庫存口罩，依新制可賣到12月24日，期限內若未賣完，將全部回收。

鄭永柱說，24日前所生產的無雙鋼印口罩，依新制規定，生產廠及通路商還可以持續販售到12月24日，目前廠內無雙鋼印的庫存還算充足，從今天開始生產雙鋼印口罩，未來無雙鋼印庫存口罩若為販售完畢，需將庫存品向衛生主管機關申請驗章，在審查過後確認驗章後，材可再列入管制範圍內販售。

鄭永柱還說，目前華新日產百萬片，政府徵用22萬，24日起政府將全面徵用雙鋼印醫用平面口罩，國內外可戶訂單多少都會受到影響，但希望大家能夠見諒，共體時艱。

有業者私下表示，12月24日後政府只認定有雙鋼印的才是屬於「平面醫療口罩」，只有單鋼印的都不是，但事實上只有鋼印的差別，擔心未來單鋼印的口罩民眾不買，會造成大量庫存，希望政府能說明清楚，不要讓民眾霧煞煞。

(中時 )