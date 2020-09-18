台電18日召開核三廠除役說明會，當中有民眾表示，核三廠除役與在地居民生活息息相關，應有地方監督委員會。（謝佳潾攝）

因應核三廠預計2024年陸續除役，台電18日召開說明會，而會中除有人擔憂回饋金受損，也有人反映應依比例讓在地人進入監督委員會、才能保障居民權益；對此，台電承諾除役的25年間回饋機制比照運作時辦理，且屏縣府有成立核安監督委員會，請大家放心。

「回饋金會不會變少」、「除役期間的工作是否能讓在地人優先承做」、「核廢料到底要放哪裡」、「除役時對交通、觀光會不會有影響」等問題，是參與核三廠除役說明會的民眾最關心的，此外，墾管處也派代表提出意見指出，除役時間長達25年，許多細部處理計畫應該要更公開透明。

對此，台電當場承諾，「除役期間的回饋金將比照運作時辦理，且還有可能更多」，台電指出，除役期間將動用後端基金支付回饋金，且屆時的核廢料可能會比運作時的多，而若真如此，回饋金也會更多，重點是，後端基金專款專用，不用怕資金不足。

至於工作問題，台電也稱，屆時工程施作所需的工作人員，絕對會先以在地人為優先考量，同時也絕對不會在假日施工，避免對觀光或交通造成影響，整體施作細節將持續規畫、修正中。

然而，就在台電一一允諾居民需求時，有民眾提出了不同的看法，也點出另一重點，他向台電道：「在地人怎麼知道，你們到底有沒有照實做？」他說，檯面的話大家都會講，但是實際是如何進行誰會知道，台電應該依照比例席次分配，讓在地人進入監督委員會，始能保障居民權益。

台電說，屏東縣政府有成立核安監督委員會，會中有納入地方環保人士、首長、學者等，而核一廠的除役計畫也是與新北市監督委員會密集溝通聯繫，將來會與之學習，請居民放心。

(中時 )