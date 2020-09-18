（樂軒首度推出中秋和牛燒肉狂歡派對，每人1,588元起可盡情享用和牛燒肉-燒肉示意。圖／樂軒）

秋意漸濃，為擴大搶攻金秋燒烤商機，以頂級和牛燒肉聞名的樂軒和牛專門店除推出998元起的「和牛燒肉禮盒」供消費自食或送禮，並將自9/21日起9/30日在4家門市舉辦1,588元+10％即可和牛燒肉吃到飽的「中秋和牛燒肉狂歡派對」。同時，今年的「燒肉管家到你家 頂級和牛烤肉派對」價格下修、內容選擇更為豐富，每人4,800元+10％即可享有燒肉達人到府燒烤服務。

樂軒和牛專門店為回饋消費者，在中秋前夕9/21～9/30日，於樂軒和牛專門店仁愛店、台中店、樂軒松阪亭、樂軒和牛割烹四店午餐時段同步推出「中秋和牛燒肉狂歡派對」，可無限享用澳洲9+純血黑毛和牛精選部位燒肉，每人1,588元+10％，或日本和牛精選部位每人2,888元+10％，燒肉及臺虎精釀無限暢飲，附日本越光米飯、湯品、漬物、包肉生菜，嗜肉控可大啖和牛燒肉的美味。

樂軒於2017年首創全台第一的「燒肉管家到府服務」後，每年中秋節前後均創下百萬業績。今年度的「燒肉管家到你家 頂級和牛烤肉派對」，價格下修、內容選擇更為豐富，每人4,800元+10％，可享專人到府燒烤日本A5和牛、澳洲9+和牛戰斧、牛舌、橫膈膜等厚切牛排，西班牙伊比利豬梅花或舒肥香草雞腿肉擇一、日本冷藏野生軟絲、澎湖野生大明蝦等海陸頂級食材，另有前菜鮭魚加州捲壽司、主廚精選田園凱薩沙拉或雞湯野菜煮擇一、土雞蛋吐司、和牛漢堡、漬物拼盤、甜點水信玄餅。無需耗時備料或動手燒烤，即可舒適享受頂級食材與專業服務的和牛燒烤盛宴。

樂軒和牛專門店仁愛店、台中店、以及樂軒松阪亭即日起皆可接受到府燒烤預訂（須一週前預訂）。燒肉管家以保冷袋攜帶真空包裝冷藏肉品、餐點、燒烤用具，悉心烹製擺盤，讓客人在家輕鬆悠閒與親友享受燒烤達人獻上的美味燒肉餐點，無須煩惱備料清潔等繁瑣問題。

樂軒今年首度推出6款「和牛燒肉禮盒」998元起至4,998元，消費者可視需求與預算選購。亦有日本A5和牛、澳洲9+和牛不同部位、舒肥香草雞腿肉、厚切培根、澎湖野生大明蝦、北海道生食級干貝等品項可單購自由配。禮盒附贈樂軒密製燒肉醬，亦提供備長炭禮盒供選購，無煙耐燒的備長炭，讓頂級食材更能保有美味不流失，在家烤肉也可呈現與餐廳一樣的高品味。消費者於樂軒和牛專門店台中店、仁愛店、樂軒松阪亭、樂軒Premium皆可選購。

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