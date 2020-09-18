在美豬爭議後，最新的政黨街頭民調出爐！民進黨開放美豬美牛進口，引發爭議。YouTuber「桃園孫先生」今天在桃園火車站前進行街頭民調，結果，國民黨居然以37％的支持度領先民進黨（19％）。

桃園孫先生在桃園火車站前站的合作金庫門口進行政黨民調，結果，國民黨獲得10票（37％）領先，其他依序為：「其他」6票（22％）、民進黨5票（19％）、民眾黨3票（19％）、時代力量3票（11％）。民眾黨、時代力量都拿到19％，打成平手。

兩位投給民進黨的學生直言，不想投國民黨，而其他政黨則都不認識，像民眾黨主席柯文哲沒來桃園當過市長，所以不知道政績。

一位投給國民黨的民眾認為，國民黨比較講話算話，不像民進黨會說時空背景不同。另一位從事國際貿易的民眾則認為，國民黨比較會搞經濟，所以國民黨時期經濟起飛。

而一位投給民眾黨的民眾表示，上次投票給時代力量，是要有第三勢力，可以制衡。但因為時力前一陣子有一些爭議，民眾黨看來比較務實，沒有很特定、極端的意識型態。

(中時新聞網)