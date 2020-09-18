環球科大三年級學生池沛玲（中）下苦功賞鳥，獲得2020大雪山賞鳥大賽社會組第一名，右為賞鳥老師吳崇漢，左為環球科大觀光與生態旅遊系主任陳泰安。（周麗蘭攝）

池沛玲參加2020大雪山賞鳥大賽拍到的帝雉。（池沛玲拍攝／周麗蘭雲林傳真）

池沛玲參加2020大雪山賞鳥大賽拍到的藍腹鷴（左）與深山竹雞。（池沛玲拍攝／周麗蘭雲林傳真）

環球科技大學觀光與生態旅遊系三年級學生池沛玲勇奪今年大雪山賞鳥大賽第一名，她也是該系大一、大二成績第一名的保持者。學霸的她從賞鳥汲取到的不只知識，還有三觀的衝擊，她很訝異在這個充滿負能量的社會竟還存在對「誠信」高道德標準要求的一群人，努力把她所感受到的帶回系上。

賞鳥大賽採誠信原則，大會相信鳥友提的報告，除非鳥種極為詭異，如此高尚的原則在現今社會的哪個領域都極為困難，這也正是參加賞鳥比賽的快樂之處。

池沛玲說，平時很常見的黑冠麻鷺這次就是看不到，為了記錄反覆來回找，既期待又怕受傷害，打算放棄時，卻有股神秘的力量牽引，一個轉角看到「是它！」

又例如「星鴉」，其他隊伍5分鐘前才聽到，她和隊友趕往卻消失無蹤，在比賽結束前最後8公里竟看到牠靜悄悄站在樹梢上，內心好澎湃。

池沛玲、吳威憲、吳崇漢在50公里處竟遇見難得一見帝雉，一邊驚喜一邊分享訊息給對手，對方也分享在哪裡看到灰林哥。

池沛玲說，參加賞鳥大賽的感覺很特別，既是對手又是同好，互相分享看到、聽到的鳥，卻又堅守誠信原則，不在比賽時間24小時內就不紀錄，這個社會竟還有高道德標準的人存在。

吳崇漢說，目前社會充斥不負責、柿子挑軟的吃、不想付出、欺騙的氛圍，生態界還是淨土，目標不在打敗別人，而是把人拉上來，池沛玲受了影響，鞭策自己用功，也努力拉同學一把，想把自己發掘的喜悅，也和別人一起享受。

吳崇漢說，池沛玲從觀鳥得到正能量，自謙說認得台灣野鳥200種，其實她有看500種的能力，原本四月要去馬來西亞參加賞鳥大賽，把東南亞1000張野鳥手繪圖鑑翻爛了，因疫情之故取消，她也沒洩氣。

環球科大觀光與生態旅遊系大三學生池沛玲與鳥友吳威憲、及賞鳥老師吳崇漢，本月11日參加2020大雪山賞鳥大賽，24小時內紀錄104種鳥，勇奪社會組第一名。

(中時 )