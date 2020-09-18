台南市玉井區農會特製600 顆月餅，贈日照中心及獨居長輩品嘗。（台南市玉井區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區農會特製600 顆月餅，贈日照中心及獨居長輩品嘗。（台南市玉井區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區農會特製600 顆月餅，贈日照中心及獨居長輩品嘗。（台南市玉井區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區農會多年來號召家政班志工手作月餅，於中秋節前送給玉井區的日照中心的長輩及獨居老人，今年也烘了600顆月餅，18日上午一一送到長輩手上，與長者們一同歡慶中秋。

玉井區農會有感於當地人口老化嚴重，有許多獨居長者，或家人因忙於工作，無暇照顧，因此，家政指導員陳家華與家政班志工們，於中秋前夕親手烘製月餅送給長輩們，讓他們提前感受佳節的氣氛。

今年月餅以深受長輩喜愛的芋頭酥及綠豆椪為主，製作過程乾淨衛生，並選用新鮮食材，無添加任何防腐劑，芋頭酥吃來微甜無負擔，綠豆椪更是甜中帶鹹，不膩口，期望老人們吃得開心又安心。

玉井區農會向來熱心公益，藉著活動拉近農會與社區老人的距離，今年特別將月餅致贈給玉井荷園多元日照中心及華仁日照中心的長輩們，並與華山基金會到府訪視獨居老人，讓他們感受月圓人團圓的溫馨，期盼可將這份關懷溫暖延續下去。

(中時 )