美國總統川普在17日美國的「憲法日」以行政命令宣布成立「1776委員會」，推廣基於歷史真相的愛國教育。他稱歷史修正主義計畫與種族敏感訓練是「有毒」的宣傳，是意識形態之毒，如果沒有去除的話，會毀了美國。

川普說：「多年來，激進分子一直將美國人的沉默誤認為是軟弱。但是他們錯了。沒有比父母對孩子的愛更大的力量了，愛國的父母們將要求不再讓自己的孩子接受謊言。 」

3個多月前，左派勢力在美國發起了「取消文化」運動，削弱警察、弱化法治、推倒歷史雕像。川普說，左翼政客、建制派、媒體甚至一些大公司都參與其中，企圖將美國說成是一個從來都沒有偉大過的國家。

川普點名《紐約時報》去年推出的「1619計畫」，將美國脫離英國殖民統治、為自由而戰的歷史，歪曲成是為了壓迫黑奴而進行的戰爭。

川普政府已禁止在聯邦機構和公立學校推行類似「1619計畫」，擔心這會扭曲歷史教育，並揚言把1619計畫列入歷史課綱的學校將得不到聯邦補助。

川普也要求學校制定課程表，尊重美國偉大的歷史，恢復愛國教育。承諾在第二任期的優先執政項目中，賦予學生擇校權，並以美國優越論（American Exceptionalism）為教育基礎理念。

他抱怨反種族歧視訓練破壞國家團結，稱：「通往國家團結的唯一道路，是透過我們身為美國人的共享認同，這也是為什麼我們在學校恢復愛國教育如此重要。」

距離總統大選還有6周，民調落後的川普傾全力煽動他的右翼基本盤，對抗極左派陰謀。

(中時 )