藝人小鬼黃鴻升本月16號被發現猝逝北投家中，享年36歲，消息震驚演藝圈，生前藝人好友紛紛PO文哀悼。不過曾與小鬼合作主持《娛樂百分百》的敖犬（莊濠全）卻因為PO出與小鬼昔日對話截圖，遭網友諷刺假掰，讓一向好脾氣的敖犬，終於「凍未條」反擊了。

敖犬昔日與小鬼主持《娛樂百分百》培養出好交情，得知小鬼猝逝消息，更是讓他難過無法接受，在社群網站PO出兩人對話截圖，慟喊：「你不是說以後有機會我們要一起開畫展嗎？……一切很突然，真的，我會懷念你的笑聲，希望你在天上一樣笑得那麼開心，兄弟…一路好走…」。

未料卻被網友發現兩人最後一次對話，是在2018年11月，紛紛留言質疑敖犬「都差不多兩年沒聯絡了」、「22019年沒說生日快樂」、「小鬼跟你說再約都沒有覆他」。

對此敖犬終於忍受不住，稍早透過社群網站反擊酸民，「想跟部分網民說，平常要怎麼酸隨便，反正你們那雙手誰能攔得住。但現在這個時候，嚴肅點吧，是一個人離開了，朋友走了，你們到底在幹嘛？」更希望酸民能有點同理心，尊重任何人悼念方式，善良點2020也能好點。粉絲也留言聲援，「就不懂朋友一定要多久聯絡一次才是真朋友嗎？酸民」。

(中時新聞網)