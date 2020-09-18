恆春機場停飛至今6年，或存或廢爭論不休，屏縣府則一路堅持發展「國際包機」盼起死回生，經多年努力後，終於捎來好消息，首次國際試航將於21日登場，而當菲律賓民航機飛進恆春時，也象徵為解封後的墾丁觀光超前部屬。

屏縣府指出，此次國際包機試航是由白金航空公司規畫，預計上午8點從菲律賓馬尼拉機場起飛、9時30分抵達恆春機場，以作新闢航線的試飛、並了解整體飛行環境後順利離境，而因目前全球疫情持續中，所以是採「空機試飛」並未真正載有遊客，不過卻是落實恆春機場活化的起手式。

交旅處說，試航的飛航機型為Dornier 328螺旋槳引擎的客機，可乘坐31位旅客，而經航空公司評估航機適合起降恆春機場，所以安排航機飛至恆春機場上空盤旋1圈、降落跑道、滑行至停機坪，後續並依停機坪管控頻道指示起飛等動作。

屏縣府強調，此為國際試航新航道，所以菲律賓民航局特別派遣5名督導隨機檢視，不過為落實防疫措施，屆時測試時是以不開艙、不熄火的方式運作，但整體測試過程，仍要依當日氣候狀況由機師現場判定逕行調整。

恆春機場存廢議題爭論多年，如今在全球疫情仍緊繃的狀態下進行國際包機試航，不僅話題性十足，也讓地方對疫情結束後的墾丁國際觀光發展充滿期待，盼能無縫接軌速迎國際客。

(中時 )