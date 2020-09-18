洲際球場進行的中信兄弟對樂天桃猿再度爆發本壘攻防衝突，猿隊捕手林泓育左腳跪下，有封壘阻擋嫌疑，不過主審及技術委員皆沒判定阻擋，新莊球場進行的統一獅與富邦悍將也有本壘攻防戰，不過悍將捕手林宥穎有標準示範，不僅只跪右腳，也有讓出跑壘路線，獅隊挑戰失敗，教練團也沒有異議，網友封林宥穎是「守備教科書」。

象猿戰首局就有衝突，陳子豪在本壘前遭觸殺出局，兄弟認為林泓育左腳有「跪」下，跟上周兩隊本壘改判爭議有類似形況，因此提出挑戰，依照正常判決來看，球的確先到觸殺到跑者，不過由於上周聯盟根據補述規則3.25解釋「封壘阻擋」，用在此判決應要判林泓育阻擋，不過兄弟挑戰後技術委員仍認定兄弟跑者出局，讓兄弟總教練丘昌榮氣炸上場抗議，遭驅逐出場。

而新莊球場的獅悍戰也有挑戰本壘，6局上半吳桀睿敲出滾地球，三壘上的蘇智傑跑回本壘遭觸殺出局，獅隊提出挑戰，經技術委員認定出局無誤，根據慢動作畫面來看，林宥穎僅跪右腳，也有讓出跑壘路線，守備動作乾淨俐落。

其實上週象猿爆發本壘爭議時，林宥穎受訪就曾說自己隊內也有針對本壘觸殺做訓練，「我們方式是盡量只用單腳跪、不要雙腳，甚至不要跪左腳，因為這樣等於阻擋壘包，我自己教學弟的話不會教左腳跪地，可能造成受傷。」

(中時 )