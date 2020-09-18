衛福部桃園療養院於2018年成立藥癮醫療示範中心，18日舉辦成果發表會，針對藥癮治療模式及相關特色進行說明，延伸具有實證基礎的醫療服務，未來也將發展藥癮新科技，讓藥癮個案順利復歸社會、穩定生活。

桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻提到，成癮治療包括藥癮、煙癮、酒癮、賭癮、網路成癮及性成癮等，其中藥癮占成癮治療數量的一半，每個時期的流行物質不同，近年來海洛因的使用量下降，但安非他命的數量卻上升，由於海洛因價錢較高，年輕群眾會因應金錢壓力而選擇安非他命。吳坤鴻研究成癮治療已有14年的時間，對比過去的案例，他說，現代人接受治療的意願較高、會主動尋求協助，法律上也有所進步，科技器材的使用上更是一大幫助。

陽明大學數位醫學中心主任楊智傑團隊研發的智慧腦影像診斷平台，可運用人工智慧腦影像判讀精神疾病，專用在思覺失調症診斷，準確度高達91.7％。另外，成癮等精神疾病常有睡眠問題，傳統睡眠中心需於醫院過夜接受檢查，楊智傑團隊運用穿戴式裝置收集個案的血氧濃度、動作與心電訊號的醫療大數據，透過網際網路傳輸數據，以AI人工智慧判讀，個案在家中就可以接受睡眠檢查，大幅降低成本且提高評估效率，可幫助更多患者改善睡眠，減少成癮問題與憂鬱等精神症狀。

(中時 )