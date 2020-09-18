美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）抵台，但原傳出將主持「台美經濟與商業對話」，最後卻取消這項安排，引起各界質疑。對此，名嘴謝寒冰表示，有媒體報導稱，經貿對話取消是因為民進黨大內宣搞過頭，但他認為，可能美國從頭到尾都沒打算跟台灣談，FTA、BTA也只是自嗨出來的。

謝寒冰17日在臉書上表示，「報載民進黨大內宣搞過頭，結果美國爸爸一氣之下，不但FTA、BTA沒影，連經貿對話也沒了，甚至連會議都關門不對外公開」。

接著，謝寒冰指出，「可是我嚴重懷疑，會不會根本美國爸爸從頭到尾就沒打算跟你談什麼，而只是來告訴兒子老爸選戰最後階段，你們要怎麼配合？什麼FTA、BTA 、經貿對話，全部都是自HIGH出來的啊？」

網友們也留言回應，「百分之百是這樣沒錯」、「不意外，他們一向如此，還嫌人家的屁股不夠冷嗎」、「200%自嗨」。

對於訪台的美國國務院次卿柯拉克臨時取消「台美經濟與商業對話」，行政院長蘇貞昌則回應，台美關係一再有突破，美國各方面也一再挺台，從衛生部長到國務院最高層級官員都來台灣了，這已經是突破。

(中時新聞網)