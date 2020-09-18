據日本共同社18日報導，美國國防部長艾斯培16日在美智庫「蘭德公司」發表演說，要求包括日本在內的所有盟國和友好國將防衛費在GDP中的占比提高到2％以上，以防備與陸俄之間的大國競爭。這一比例與北約（NATO）的標準相同，迫使日本等國增加負擔。

川普政府以承擔「相應的負擔」為由，一直強烈要求德國等北約成員國將防衛費的GDP占比提高到超過2％。據分析，表示考慮要求北約以外國家適用同樣標準則尚屬首次。

根據日本今年《防衛白皮書》公布的數字，2019年度日本的防衛費占GDP的0.9％。若美方今後明確要求日本也適用上述標準，日方可能必須做出應對。日美還將圍繞駐日美軍駐留經費的日方負擔（溫馨預算）展開談判，美方的態度成為焦點。

艾斯培在演說中強調：「為了實現保護我們的相互利益、維持安全並捍衛共同價值觀的目標，將要求各國把防衛費至少提高到GDP的2％。」

考慮到持續快速增強軍備的中國大陸等，艾斯培指出：「如果無視形勢變化，我們的價值觀及安全保障受到攻擊和挑戰的風險會上升」，呼籲盟國和友好國加強合作。

出於為美國減負等目的，北約2014年設定了到2024年前使成員國防衛費占GDP之比超過2％的目標。美國總統川普要求盡快實現，還在2018年7月表示應將該比例提高至4％。

2019年12月，據日經中文網報導，在日本政府敲定的2020年度預算案中，包括美軍整編經費等在內的防衛費達到5.3133兆日圓（約新台幣1.4671兆元），創歷史新高，也是連續8年增加。另一方面，防衛費的增長率為1.1％，與陸美等相比仍屬較低水準。

為了抑制國內和周邊國家對日本擴大防衛費的擔憂，日本政府一直意識到把防衛費與GDP之比控制在1％以內。2020年度預算案也為約0.9％。假若日本防衛費在GDP中的占比提高到2％以上，總額料將超過新台幣3兆元。

2019年4月，時任日本防衛相岩屋毅則在眾議院安全保障委員會上表示，如果按NATO的統計標準進行計算，日本防衛費與GDP之比最高達到約1.3％。日本防衛費與GDP之比原本約為0.9％，但算上此前沒有統計進來的相關經費後約達1.3％。

(中時 )