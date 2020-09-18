【即時新聞】「ELLE好奇心俱樂部」展覽，陳嘉樺Ella受邀出席開幕典禮。(粘耿豪攝)

黃鴻升（小鬼）16日於家中驟逝，消息震撼演藝圈，許多星友更紛紛發文悼念小鬼。曾莞婷、吳姍儒（Sandy）、陳嘉樺（Ella）等人18日出席ELLE75週年活動，曾莞婷回憶，小鬼是他華岡藝校的直屬學弟，小鬼當年第一次試鏡，就是曾莞婷帶他去，小鬼只要碰到她，總會大聲叫「學姊好」，曾莞婷哽咽嘆「現在再也聽不到這聲音，滿遺憾的，希望他好好走，我也會去送他」。

曾莞婷透露小鬼是他華岡藝校的直屬學弟。（粘耿豪攝）

Sandy在ELLE展覽期間將辦講座，主題為「失去的快樂」，談起主題「兩週前訂的，希望2020能幸福快樂，那時覺得我們擁有很多，但偶爾還是不滿足，探討若有幸福感該如何穩定」，主題意外巧合小鬼驟逝，被問到有無關心爸爸（吳宗憲）？Sandy瞬間潸然淚下，邊哭邊說「看到新聞後，至今不敢關心他，但有傳訊息給爸爸，他只回我『他知道了』。」雖自己出道時間不長，對於小鬼「他的好大家都知道」。

吳姍儒18日出席活動。（粘耿豪攝）

Ella擔任展覽活動大使，被問到過去和小鬼互動，她說當時出個人專輯《Why Not》時，上小鬼的節目宣傳，「他真的很體貼，知道你來宣傳，盡量給你時間、光點都放在你身上，這是作為主持人了不起的地方」。看到新聞當下她也一度鼻酸，認為死亡、無常離我們很近，如果發生在自己身上，「叫老公帶勁寶到我身體旁，摸摸我、跟我說再見，一定要讓他面對，不能騙他」，不知意外、明天誰先來，「認真過好每一天」。

Ella擔任ELLE75週年活動大使。（粘耿豪攝）

(中時 )