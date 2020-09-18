來義鄉「部落蔬店」是八八風災後族人返璞歸真的象徵，在原鄉普遍改種經濟作物的同時，他們逆向操作堅持只種傳統作物，並繳出月賣逾20萬的好成績。（謝佳潾攝）

來義鄉「部落蔬店」是八八風災後族人返璞歸真的象徵，在原鄉普遍改種經濟作物的同時，他們逆向操作堅持只種傳統作物，並繳出月賣逾20萬的好成績。（謝佳潾攝）

來義鄉「部落蔬店」是八八風災後族人返璞歸真的象徵，在原鄉普遍改種經濟作物的同時，他們逆向操作堅持只種傳統作物，並繳出月賣逾20萬的好成績。（謝佳潾攝）

來義鄉義林社區有間「部落蔬店」，它是八八風災後族人返璞歸真的象徵，在原鄉普遍改種經濟作物的同時，他們逆向操作堅持只種傳統作物，而月賣逾20萬的好成績，不僅驗證傳承的理念正確，也讓原民「共工共耕」精神發揚光大。

部落蔬店是由新來義部落發展協會成立，協會理事長伊部諾峨‧嘎酷指出，八八風災後，政府將來義鄉受災戶遷至新來義安置，同時為讓族人保有原有部落的生活方式，也就是耕作，而在新部落建置心靈耕地，但面積卻不到1分地。

他說，耕作面積太小無法滿足族人需求，所以當他發現舊部落還有10多公頃地可耕作時，便開始號召族人「回家種田」，而現今雖多數原鄉因時代變遷改種經濟作物，放眼望去就是一大片的咖啡或可可，但這高成本不是一般只有零碎地的小農可負擔的，所以返璞歸真種傳統作物就好。

他驕傲地說，與自然和睦相處、與人「共工共耕」同分享是原民的天性也是生活習慣，所以相信傳承傳統精神不會錯，而事實證明，族人堅持傳統農耕、自然農法所種出的傳統作物如小米、山芋、紅藜、樹豆等，廣受大家喜愛。

「很多原鄉來跟我們買哦！」他笑說，蔬店客源超廣泛，除有來自高雄、台南的固定客外，牡丹、瑪家、泰武、春日等原鄉也會有人來買，可見傳統的東西多難能可貴，算是開闢有別大眾認知的原鄉市場。

但他也語重心長地說，做這些事的最終目的除照顧部落族人生活外，就是要為部落青年鋪好一條回家路，來義鄉因距離都市近而青年外流多，他想藉部落蔬店告訴在外遊子，部落發展有無限可能。

(中時 )