內政部消防署17日於高雄國際航空站辦理「國際救援隊來台救災接待及撤離中心演練」。（消防署提供）

內政部消防署17日於高雄國際航空站辦理「國際救援隊來台救災接待及撤離中心演練」。（消防署提供）

內政部消防署17日於高雄國際航空站辦理「國際救援隊來台救災接待及撤離中心演練」，針對國際救援隊來台救災隊伍資訊掌握、入出境禮遇、簡化通關、受理報到及交通接駁運輸支援等各項流程進行演練。

但受新冠肺炎影響本次演練由消防署特種搜救隊模擬國際救援隊伍抵台協助救災，並整合機場與出入境各權責單位於航空站消防隊駐地建立接待及撒離中心，總計動員12個單位70餘人及各式車輛機具參演，預先做好整備工作以加速我國內部整合並接軌國際之積極作為，提升人命搜救效率，保護國人生命安全。

內政部於109年9月14日函頒修正「國際救援隊來台救災接待及撤離中心作業規定」，除現有桃園國際機場外，再將台北國際航空站、台中航空站及高雄國際航空站納入後，已將國內所有國際機場（航空站）全數納入規劃整備範圍，本次配合109年國家防災日南部中洲構造規模6.9大規模地震情境，選定於高雄國際航空站辦理演練，動員外交部、國防部、交通部、財政部、行政院農業委員會、衛生福利部、高雄國際航空站、台灣航勤公司、長榮航勤公司、內政部移民署、警政署以及消防署等單位共同參演。

透過跨部會合作協調，有效簡化國際救援隊入境通關行政程序與效率，自中央災害應變中心啟動接受國際救災支援，外交部向國外請求國際支援並掌握來台航班資訊，消防署同步通報啟動接待及撤離中心開設運作，航空站預先規劃國際救援隊之班機降落至指定機坪停駐。

航勤公司將裝備、器材、搜救犬與一般旅客分流後，財政部關務署於機邊進行裝備行李貨物查驗，完成後由國防部軍用卡車接駁救援隊人、車至接待及撤離中心，配合移民署、警政署、動植物防疫檢疫局進行檢疫、通關及查驗程序後，向消防署報到，經簡要災情概述並掌握需求後，即由國防部支援運輸車輛接駁送往災區，期間外交部、消防署協調官全程隨行陪同協助國際救援隊救災各項協調事宜，執行人命救助任務。

(中時 )