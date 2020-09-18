為回應美國總統川普於8月6日簽署的行政命令，美國商務部18日晚間宣布，禁止與騰訊旗下WeChat、抖音海外版TikTok有關的交易，以維護美國的國家安全。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在公告中指出，「今天的行動再次證明，總統川普將竭盡全力保障我們的國家安全，保護美國人免受中國共產黨的威脅」。

羅斯表示，在總統的指導下，我們採取重大行動來打擊中國惡意收集美國公民的個人資訊，同時促進我們的國家價值觀，基於民主規則的規範，以及對美國法律、法規的積極執行。

儘管美國司法部門認為川普的WeChat禁令有疑義，羅斯也強調過不會處罰純作通訊用途的WeChat用戶，商務部聲明卻證實，20日禁令生效起依然會禁止下載WeChat和TikTok等2項App，現有用戶不會被強制停用，但也不准更新。此外，WeChat的支付功能全面禁用。

除用戶端外，平台端也有限制，蘋果或Google必須將這2個陸資App下架，不過禁令只限於美國本土，他們仍可在海外繼續提供這2款App，商務部也不會禁止美國企業在中國使用WeChat。該消息人士指出，禁令也不是沒有鬆動空間，因為周日前川普仍可能改變心意。

(中時新聞網)