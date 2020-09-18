由於防疫需求，森、賴以碰肘互相致意。（郭吉銓攝）

森、賴互相寒暄致意。（郭吉銓攝）

賴感念森抱病前來參加追思會。（郭吉銓攝）

副總統賴清德傍晚宴請「李前總統登輝先生追思告別禮拜日本弔唁團」；森喜朗致詞時對賴清德說，「你擔任台南市長之前我已經認識了你，現在還是非常年輕、跟那時完全一樣，頭髮還是很黑。」全場哄堂大笑

賴清德致詞時指出，，森喜朗的濃情厚意，溫暖台灣人民的心，我們深受感動，李前總統獲台灣人民愛戴，是台灣在日本斷交後，改善台日關係最有力的人，現在已化作千風，精神與我們常在，感念李前總統最好方式就是厚植台日關係、加強兩國友誼，捍衛印太地區和平跟民主，

森喜朗致詞時則說，「雖然這次摔倒行動有些吃力，但是能夠見到賴副總統，我很高興能來到台灣」；明天是前總統李登輝告別禮拜，前一天台灣幫他們辦一個如此盛大的宴會，他代表日本代表團表示感謝。

他說；前天安倍總理有打話給他，請他向賴副總統問好，菅義偉新總理也打電話給他，也要他向蔡總統與賴副總統問好，並強調，會將繼承安倍總理的路線。

他說，李登輝之前到日本訪問跟日本人說，「日本人要有自信」，自民黨青年部把這個想法推廣給自民黨每個分部，日本現在能夠捍衛自由跟民主，能夠保持穩定的經濟，多虧當時李登輝前總統的指導，他對李登輝先生非常感謝。

他說，李登輝已經過世，台日人民保持自由民主要繼續下去。世界目前迎來種種緊張，但希望未來保持安全穩定自由、和平、民主，台日雙邊繼續深化關係。

他強調，賴副總統跟他是老朋友，且現在已經是副總統，跟蔡英文總統一起為保衛台灣而努力，看到這個情況，他非常高興，「你擔任台南市長之前我已經認識了你，現在還是非常年輕、跟那時完全一樣，頭髮還是很黑，希望你以後發展很活躍」。

(中時 )