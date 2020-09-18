木蘭女足聯賽19日將在高雄國基體育場進行最終輪賽事，雖然6隊名次底定，花蓮已於上周登基封后，不過以17球並居射手榜首位的花蓮吳詩萍與台中藍鯨包欣玄，還要決定金靴誰屬，譚汶琳、賴麗琴、許翊筠、李綉琴、林欣卉等人的助攻王之爭也是觀戰焦點。

本輪高雄市長陳其邁、立委劉世芳都將親臨現場，賽事結束後也將進行木蘭聯賽冠軍捧盃儀式，由中華足協理事長邱義仁將冠軍獎盃頒給冠軍隊花蓮，為這個賽季畫下美好的句點。

木蘭聯賽提供的第15輪觀戰焦點如下：

台中藍鯨中場好手張季蘭將在生日隔天迎接木蘭聯賽最終輪賽事。（李弘斌攝）

★台中藍鯨vs. 新北航源FC

1. 藍鯨本季屈居第2，但本季已10勝、創下連4季10勝以上的木蘭聯賽紀錄。

2. 藍鯨隊史進球已來到247球，本輪有機會繼花蓮（256球）之後，成為木蘭史上第二支突破團隊250進球的勁旅。

3. 藍鯨包欣玄目前攻進17球，與吳詩萍並列金靴榜首位、更逼近李綉琴的單季19球木蘭紀錄。

4. 藍鯨李綉琴本季已進9球，若能再有所斬獲，將成為木蘭史上第一位連3季進球兩位數的好手；此外，她與賴麗琴本季分別傳出6次、7次助攻，有機會爭奪助攻王。

5. 航源上一戰2比1獲勝，本季拿下12分積分，已超越2019年的11分隊史紀錄，本輪只要再拿積分、都將是刷新自我最佳；此外，新北女將本戰若能再勝，單季4勝也將會是隊史新高。

6. 航源近況極佳，第3循環2勝1和、7分積分，本輪若勝，將會創下隊史首次連勝紀錄。

7. 航源范妤瑄上一輪1傳1射、是球隊獲勝關鍵，本輪持續發揮與否將是對抗藍鯨的X因子。

桃園國際丁旗（左）上周對高雄陽信梅開二度。（資料照／中華足協提供）

★花蓮vs. 桃園國際

1. 花蓮目前12勝、38分均為隊史紀錄，本輪若勝、將追平2019年藍鯨的單季例行賽13勝與全年不敗、41分積分的木蘭聯賽紀錄。

2. 花蓮吳詩萍目前攻進17球，有機會爭取金靴獎、並追平或打破近李綉琴的單季19球木蘭紀錄。

3. 花蓮許翊筠與譚汶琳本季分別傳出6次、7次助攻，有機會爭奪助攻王。

4. 桃園國際目前為止4勝、15分均為隊史最佳，本戰將追求隊史新高。

5. 國際兩大鋒線好手丁旗、陳燕萍上一輪同場進球，是兩人轉會桃園後的首次，其中陳燕萍打破連12戰無法進球的進球荒，丁旗則是近兩戰進3球，兩位進球火力的發揮將是國際能不能取勝王者花蓮的關鍵。

木蘭最強洋將若林美里（右）相當期待首次於木蘭聯賽主場比賽。（資料照／中華足協提供）

★高雄陽信 vs. 台北熊讚

1. 熊讚上一輪雖然輸球，但前鋒蘇芯芸再度進球，不僅是她個人生涯首次連3戰進球，本季7進球也創個人新高，本輪若能再進球，則能與2018年陳燕萍的單季8球並列隊史第2（隊史單季最多進球：陳燕萍，10球，2017年，台北Play One）。

2. 高雄陽信本輪必須為榮譽而戰，若本戰不勝，將創下隊史首次單季0勝紀錄，也是木蘭史上第3次單季0勝（前兩次是2017年新北航源、2018年新北國際），2分積分也將是隊史新低（隊史紀錄4分，2016年）。

(中時 )