對沖基金界大佬戴利歐（Ray Dalio）今年多次就資本主義危機發表評論，他最近接受財經網站MarketWatch專訪時警告，美國是資本主義的代表，現在面臨貨幣信用循環、財富差距與中國大陸挑戰美國經濟霸主的三大問題。

橋水投資創辦人戴利歐表示，資本主義是美國經濟的根本，但同時也產生財富差距與機會差距等體系問題，若體系未改善，將危及美國企業、勞工、政府與投資人以及美國經濟的成就。

戴利歐指出，美國當前正面臨三大問題，分別是貨幣與信用循環、財富與價值差距以及新興強權挑戰現有強權，尤其是財富差距極大的美國處於不景氣時期，卻又遭逢新興強權中國崛起的挑戰。

戴利歐認為，過去幾十年來美國的競爭優勢就在不斷弱化，舉例來說，美國在教育方面的大幅優勢已喪失，國內生產毛額（GDP）在全球經濟的占比也是相同狀況。

美國在創新與科技方面仍是全球最強，但中國卻急起直追，按此一態勢未來就會超越美國。

金融領域方面，美國與中國同時都面臨挑戰，美國目前處於債務與貨幣循環的末段，因此狂印鈔票與債務暴增，此一情況不利身為全球第一大外匯存底貨幣的美元。

戴利歐指出，美國所面臨的三大問題也將牽動全球未來五年的政經發展。首先，這波債務與貨幣循環如何做收？美國如何融通這些債務？美元如何保持其匯價？

戴利歐警告，若資本主義無法獲得改善，美國未來的情勢勢必將更加困難，龐大的債務將抑制經濟成長，平民百姓的機會愈來愈少，全球對美元的信心下滑，削弱美國人的購買力，進而拉低生活水平。

戴利歐建議，政府要做的是提供一個為更多美國人創造更多機會、以追求個人成長與經濟保障的資本主義。

(工商 )