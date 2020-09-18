近來很多人行經北屯區崇德商圈時，都被橘白幾何拚貼的建築吸引。（盧金足攝）

社區設有中華郵政推出的「i郵箱」，隨時取寄包裹，享受新型態郵件服務，生活更加快適便利。（盧金足攝）

庭院中的樹木特別設計鳥屋，現在已吸引很多鳥兒「住戶」，營造蟲鳴鳥叫的生態。（盧金足攝）

台中市發揮認養效益，從公園、人行道、廣場、綠地、園道、苗圃，候車亭全部大開放，向民間企業招手，連路燈都化身為照亮道路的光明燈、公園綠地認養各高達上百件，其中綠地認養總面積高達15公頃以上，民間踴躍投入公益。

建設局長陳大田表示，市府推廣認養人行道、公園、廣場、綠地、園道、苗圃，還提升審查效率、設置單一窗口、專人服務、簡化申請表格，提高民眾認養意願，果然獲熱烈迴響。

大毅建設即響應認養北屯區潮春公園，發揮建築與營造專業，改善公園景觀，9月20日揪「讚幸福」住戶舉辦秋日野餐趣活動，善盡社會公益責任，提升品牌形象，獲鄰里與社區按讚。

近來很多人行經北屯區崇德商圈時，都被面對2200坪潮春公園的建築物所吸引，橘白幾何拚貼的趣味建築外觀，成為十一期的新地標，社區友善鄰里，開放庭園景觀，民眾可以散步休憩，成為都會中難得的大自然景觀，樹木特別設計鳥屋，已吸引很多鳥兒「住戶」，營造蟲鳴鳥叫的生態。

大毅建設董事長林隆深表示，「讚幸福」三面臨路退縮成1200坪前庭廣場，抬頭可見300座植生陽台，加上500坪森態中庭，全區共約400多棵喬木，坐在社區的公共設施，可以欣賞引景入室的綠意，運動休閒社區與家門前的公園，提供就近的宜人空間。

很多年輕家庭的父母讓孩子在社區遊戲、閱讀，還有練琴室，獲家長青睞的優質學區，加上臨近七十四號快速道路，交通方便，享受名店林立的崇德商圈，未來中信金「台中洲際棒球園區娛樂商城」可望於2020年底前動工，預計2023年底前完工營運，提供健康、商業、藝文的生活環境。

林隆深說，呼應大毅幸福教育基金會推動幸福家庭的理念，中秋節前夕將舉辦落成感恩禮拜，並借緊鄰的潮春公園號召住戶舉辦秋日野餐活動。

秋高氣爽，野餐盛會備受住戶期待，「大毅幸福教育基金會」投入推動社區經營與服務，為社區辦理各項課程活動，也將募集熱心住戶參與社區志願工作，協助輔導社區成立志工隊，與基金會攜手推動幸福家庭相關活動。

9月20日的秋日野餐活動，邀請大毅其他社區具有音樂專長的小朋友演奏高水準的古典樂，還有東埔教會詩歌班布農族八部合音演唱，現場造型氣球表演、玩劇島兒童劇-「蘿蔔在哪裡」互動戲劇的演出等等，活動精彩且充滿趣味性，連結左鄰右舍的好感情。

(中時 )