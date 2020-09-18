大陸軍機近來頻繁出沒台海周邊空域，密集程度已經升高台海危機。資深媒體人陳揮文接受聽眾叩應(call in)，一位去過高雄等地的大陸民眾表示，他希望透過時間去消除兩岸文化上的衝突，然後慢慢去融合。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》接受聽眾叩應，一位來自大陸杭州的沈先生表示，身為大陸人，能了解台灣青年人對於獨立的想法，因為他們接受到的教育跟環境，決定他們對於獨立的看法。但是同樣的，對於大陸的人來說，我們接受到的教育跟生活環境的經驗告訴他們，台灣自古以來是大陸的一部分，所以文化的衝突因環境的不同，造就了大陸年輕人跟台灣年輕人世代衝突。

沈先生接著表示，他有去過高雄、花蓮、台北，對於台灣有一點了解，台灣人都非常友好，最起碼表面上都非常客氣、很友善，無論去路邊攤或是百貨，他們都非常友好。

沈先生認為，現在這個局面，大陸現在的武力，包括國力發展，雖然遠超台灣。不過他還是希望透過時間去消除兩岸文化上的衝突，甚至慢慢地去融合。

(中時新聞網)