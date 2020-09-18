味益食品第2代謝貴蘭推出的「有魚學堂」禮盒獲2020屏東十大伴手禮，這雖是她第4次獲肯定，但卻是她首次人生代表作，她笑稱顧店47年，終於「把東港賣出去了」。（謝佳潾攝）

2020屏東十大伴手禮獲獎名單出爐，當中味益食品第2代謝貴蘭推出的「有魚學堂」禮盒不僅榜上有名，更是第4次獲選肯定，但卻是她邁入耳順之年後首次人生代表作，她笑稱，顧店47年，終於「把屏東東港賣出去了」。

謝貴蘭說，她16歲起開始顧店，至今63歲了，終於透過「有魚學堂」完成她的夢想，但她的夢想不是獲選為十大伴手禮，因為賣了近半世紀的商品，早已插旗歐、美、日等地，所以現在想賣的不僅是商品，而是賣屏東、賣東港。

「希望全世界都能看見屏東東港好美！」謝貴蘭指出，以前報名伴手禮選拔時，眼睛看的、心裡想的都是自家商品，而在獲得3次肯定後，她突然發現自己63歲了，於是反問自己，顧了一輩子的店到底為了什麼，而後她想，不只為味益。

突來的想法，不僅讓她再次報名選拔，還是首度超級重視，她自我要求把選拔標準提高為「行銷家鄉」，為此請來目目文創的設計總監楊欽榮將東港好的元素及在地文化融入包裝中，成就國際級商品「有魚學堂」，而有魚翻過來就是鮪字，東港最具代表的產業。

她開心道，在「有魚學堂」中不僅能吃到一口鮪魚鬆蛋捲，還能透過辭典的概念，看到東港百年迎王文化、大鵬灣跨海大橋與最新的濱灣之星等，她將自己對東港的愛全部注入其中，也是她這輩子魚鬆人生的代表作。

(中時 )