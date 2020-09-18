成立54年的加工出口區要設「退場機制」。經濟部加工出口區規劃改名升級為「科技產業園區」，同時設立退場機制。未來營運困難或未按照投資計畫執行廠商，將取消駐區資格，廠房地上物不拆除者將「強制拍賣」。讓現有10座園區可以騰出空間，給予新廠商進駐經營。

經濟部近日將加工出口區設置條例修正為《科技產業園區設置管理條例》，除了將老名字加工區取消，重要是建立一套退場機制，凡是不當經營廠商，將取消其駐區資格，並給予2年改善期，屆期未完成廠房建築物將「強制拍賣」。 該法希望今年送行政院與立法院，通過後實施。

對於改名，經濟部加工處處長黃文谷說明，這個想法10幾年前就有，畢竟加工出口區有其時代背景，名稱已不符合現在產業屬性與服務內容，且現在去各縣市找土地擴廠，加工兩字要花很大力氣去說明，因此乃改為「科技產業園區」，這是「與時俱進」。

對於整套退場機制，他表示，就是「去身份」與「強制拍賣」兩個重點。進入加工區的廠商都需經過區內投審會審查，取得「區內事業」資格，才能設廠生產，未來如果發現未依照投資計畫經營，未改善將撤銷其駐區資格。

之後，就進入強制拍賣階段，加工區管理處會成立「閒置活化推動小組」，再給予2年改善期，如果繼續擺爛，就進入強制拍賣地上物程序，所得金額清償廠商債款或費用後，再歸廠商。

黃文谷表示，加工區給予租稅優惠，租金只是公告現值加5％而已，可以說是低成本，這也造成有些廠商，經營有問題或已無力經營，但賴著不走。因地上廠房建物是廠商的，過去走民事法院處理，曠日廢時，因此才修法明定退場程序。「希望趕快把土地騰出來，留給真正要經營的廠商。」

加工出口區目前在台中、高雄與屏東共有10個園區，像是高雄園區、台中軟體園區等，面積530公頃，共有744家廠商進駐，以台中軟體園區家數占一半以上。每年新增廠商多集中在中軟，製造園區基本都已是爆滿狀態，申請不易。

(中時 )