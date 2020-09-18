基隆港為北台灣最重要的郵輪母港，周邊的觀光景點及商圈蓬勃發展，對此，國民黨前主席朱立倫18日由前立委謝國樑陪同，親自搭乘自強號火車從台北車站出發到基隆，親身體驗外地遊客搭乘大眾運輸工具抵達基隆的流程，並以通勤旅客的角度來討論在地交通及觀光的發展。

朱立倫談到基隆運輸建設時指出，基隆需要完整的交通體系，台鐵是關鍵重點也和基隆最有情感，要與捷運、輕軌三者相輔相成，台北捷運民生汐止線將來延伸到基隆市百福社區也是很好的規劃，輕軌也有它的功能，台鐵無論運量、速度都不一樣，希望三者並進，讓基隆交通能更好。

另外，針對外傳台鐵不進基隆，朱立倫說，自己搭乘一趟，發現有非常多人搭乘火車來基隆，若貿然取消，將影響外來遊客的便利性，他除建議將台鐵基隆站保留，並也要求台鐵進行優化，這樣才能確實提升在地市民地交通權益。

前立委謝國樑指出，台鐵目前具有嚴重的誤點問題，他除希望台鐵將其改正，更提出希望在基隆至台北之間，增加通勤直達車的班次，實質提升服務品質等訴求，他表示，在既有的台鐵系統上進行優化，相信這是最多基隆市民所能接受的方案。

後續聽取基隆鳥會常務理事沈錦豐介紹黑鳶，隨後進行觀光行銷等議題的深入對談，面對現場媒體詢問他是否有意參選2024總統大選，朱立倫簡短回應說，自己今天是以市民的身分、觀光客的角度，陪同謝國樑來看在地交通及觀光發展，他也希望謝國樑未來能對基隆有更多貢獻，將基隆改造成為具有國際性觀光底蘊的海港。

(中時 )