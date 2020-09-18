冬候鳥「白冠水雞」約在過年前大舉來台、3至4月間離開，但龍鑾潭東岸的「鳥族8太空站」至今還能見牠悠游水面好不自在。（謝佳潾攝）

冬候鳥「白冠水雞」約在過年前大舉來台、3至4月間離開，但龍鑾潭東岸的「鳥族8太空站」至今還能見牠悠游水面好不自在，賞鳥界嘖嘖稱奇，讚賞私人復育溼地有成，不過也憂心周遭種電影響生態發展，對此，業者將種樹自保。

賞鳥人士指出，「白冠水雞」俗稱白骨頂，約在過年前大舉來台，3至4月間會大量離開，5月還有少數留台，而目前紀錄是在6月間還能看到零星鳥隻，今年是首次到9月還能見到蹤跡，雖僅有2隻但也算是破紀錄，實在稀奇，加上牠正處繁殖期，很期待之後的發展。

「這是一大生態指標！」賞鳥人士讚賞道，能在非季節時期看到候鳥，可見生態環境優良，龍鑾潭溼地是國家級重要溼地，而能在墾丁國家公園保育區外、也就是鳥族8太空站看到這種奇蹟，可見私人復育溼地有成，他們為自然生態保育立下大功勞。

鳥族8太空站位在龍鑾潭東岸，是私人土地，葉姓經理指出，老闆為復育溼地，不惜砸下重金，而經數年努力加上墾管處協助輔導後，看見此成績非常感動，且除了罕見長期停留的白骨頂外，還有紅冠水雞、西方澤鵟也都曾停留過，生態多樣性漸漸形成。

而談起復育溼地過程，葉經理說，氣候變遷是不可抗的阻力，就算環境維護得再好，但若天氣變化太大也是無用，再來就是「人為因素」，鳥族8太空站周邊陸續建起太陽能板發展綠能，這對環境的傷害很大，不論是太陽能板反光刺眼、還是維護時造成的水汙染。

「種樹力抗種電！」他無奈道，發展綠能是國家政策，他也無力抵抗，所以他們只能靠種樹來自救，盼能藉由榕樹與茄苳樹圍繞園區與太陽能板區隔開、保護生態。

(中時 )