邱勝翊（王子）和弟弟邱宇辰有感2020大環境驟變，將以愛為出發點，舉辦「以愛之名-明星籃球公益賽」，號召10多位藝人朋友參與，尤其身處娛樂圈的高壓環境，王子透露唯有運動，才能暫時忘掉煩惱、釋放壓力。

兄弟倆的父親愛看NBA籃球賽，間接影響兩兄弟對籃球的熱情。王子從小學三年級，看了「籃球之神」麥克喬登（Michael Jordan）比賽時而愛上籃球，「上學前或放學後，都要打球」，邱宇辰最喜歡的球星則是勇士隊的Curry。兄弟倆甚至有一年打籃球跨年，從下午打到隔天早上，在籃球場上迎接新年，相當瘋狂。

王子說，他從打籃球過程，學會永不放棄、衝鋒陷陣拼搏到最後一刻的精神，「2020的課題是珍惜，想透過籃球跟大家分享特別的力量」，他說「男生的勝負欲，永遠都覺得自己勝過對方。」王子自認擅長攻擊，以切入加中距離投籃，邱宇辰打趣說：「我是3分球最厲害，有如《灌籃高手》裡的三井壽一樣神準，請拭目以待。」

王子和邱宇辰在明星籃球公益賽中各自擔任隊長，分頭邀約好友助陣，包括顏行書、坤達、小煜、晨翔、張庭瑚、陳彥允、劉書宏、大飛、小祿、Masha、男團泰坦TITAN團員正義、比利與吳岳擎等，參與公益傳遞正面溫暖能量。

「以愛之名-明星籃球公益賽」將於10月10日下午兩點半在世新大學體育館舉辦，邀請民眾獻出愛心投入公益，該活動所得扣除成本後的收入，將全數捐給心路基金會。門票將於9月19日中午12點於KKTIX及全台全家便利商店售票，票價為500、900、1200元等三種票價，邀請粉絲一起投入公益，灌輸愛心。

(中時 )