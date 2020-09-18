台南市新化警分局17日晚間於新化區大坑里破獲一職業賭場，逮到26名賭客，其中還有7名東南亞籍女子。警方查扣骰盅、骰子、押點數墊子及賭資4500元，將主嫌3名依刑法賭博罪移送台南地檢署偵辦，26名賭客依違反社會秩序維護法裁罰10萬8000元。

新化警分局表示，17日晚間8點多那拔派出所接獲線報，有賭客在新化果菜市場停車場聚集要前往賭場，偵查隊立即派員跟監，知義所、左鎮所等線上警力配合查緝，22時許左鎮分駐所副所長陳志明轄區巡邏時發現某賭客車輛自左鎮往新化大坑尾方向行駛，立即通報並跟隨，始破獲這處職業賭場。

這起職業賭場案係由那拔派出所長接獲情資，有賭客在新化果菜市場停車場聚集後往賭場出發，經報告分局後由偵查隊派員跟監，知義所、左鎮所等線上警力配合加強查緝賭客去向，22時許左鎮分駐所副所長陳志明轄區巡邏時發現某賭客車輛自左鎮往新化大坑尾方向行駛，立即通報並跟隨，始破獲這起職業賭場。

據了解，曹姓犯嫌承租偏僻鐵皮屋為場地，聘雇王男為莊家，邱男則於戶外把風，遇警方查緝則通報並阻擋警方進入，賭客依約聚集後再至賭場，藉此躲避警方查緝，以為警方不會發覺，沒想到新化警方那麼厲害，跟監賭客車輛破獲這起賭博案。

新化警分局長許芳毅呼籲，賭博影響自己家庭及社會治安，警方取締職業賭場不分晝夜，民眾如有發現賭場侵入生活環境，請逕向警政單位檢舉杜絕賭博歪風，共同淨化社會治安。

(中時 )