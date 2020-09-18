國民黨立委林為洲今質詢行政院蘇貞昌院長時，指「國際標準沒有變，是民進黨變了」，民進黨發言人顏若芳表示，「國際標準沒有變，為國家利益努力的心更不能變」，唯有以合作取代對抗，才能讓台灣在國際上更有信用，跟世界各國接軌。

顏若芳指出，最早開放美國含萊克多巴胺肉品進口，就是2012年國民黨政府，而且是在當時萊克多巴胺殘留容許量標準未有國際標準，就想要開放，但直到2012年7月5日國際食品法典委員會（CODEX）通過容許量標準後，隔天（7月6日）民進黨認為已有國際標準、科學證據可依據之下，沒有堅持零檢出，而國民黨以國會絕對多數的優勢下，投「贊成票」通過。

她說，反觀現在國民黨反對開放的態度，印證國際標準確實沒有變，而真正變的是「國民黨」。

顏若芳指出，時過境遷，經過八年，國際標準不但沒有變，科學證據隨著時間驗證越來越清楚，加上台灣從口蹄疫區除名，豬肉可以出口外銷，民進黨讓台灣豬肉的競爭力變強變好了！

她說，國民黨卻變了，不只是林為洲變了，就連承認在美國求學生活吃過美國牛肉和豬肉，至今依然健康無虞的國民黨立委蔣萬安也變了，整個國民黨不惜打臉過去自己，為反對而反對，其背後目的，也許是不想看到民進黨執政下，台美關係日漸升溫，反對「台美貿易正常化」。

顏若芳表示，國際經貿局勢正快速變遷，在這個關鍵時刻，台灣一定要展現出來解決經貿問題的決心跟能力，讓台灣在國際間的信用可以更好，有助於我們跟各國的合作，讓台灣在未來全球的經濟裡面扮演關鍵性的角色，此時此刻，我們再度呼籲國民黨，摒除自身政黨利益的盤算。

(中時 )