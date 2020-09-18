台積電魏總裁魏哲嘉演講指出全台灣都是台積電建廠基地，持續發酵，前彰化彰化縣長魏明谷今天在臉書發明表示，彰化縣在2020年7月初獲台積電訂約採購相當於半座核電廠的風力發電；建議爭取台積電在彰化設廠。

魏明谷表示，台積電在積極採購綠色能源，以符合國際間綠能產品標章的同時，台積電投資於各大科技與工業園區的高科技發展計畫，卻遺漏了彰化縣。台積電採購彰化縣的綠能，沒有在彰化縣境內的科技園區投資設廠的這件事情，讓人感到很可惜，因為彰化縣獨有的綠能發電、風場資源，是屬於彰化縣。爭取台積電在彰化設廠，能挹注財源，幫助彰化縣的精密機械產業大幅升級，培養更多高科技人才。

魏明谷指出，台灣是海島型國家，98％依賴進口資源，土地資源有限，無跨國電網協助調節電力。但未來臺灣科技島的各種高科技產業發展，需要耗盡大量的能源，亟需及早因應，若能現在開始，把高科技產業建設在綠能產業之上，就能帶半導體科技產業和綠能科技產業的雙世界主流，提高經濟持續進步。

(中時 )