想拍個網美照，打卡不用跑太遠，台中市大里區塗城里，打卡景點隨手可得，有全長1.6公里的自行車道、彩虹階梯、水鹿階梯錯位彩繪及塗城公園的愛心造型長廊、戰車等，讓百年塗城，搖身打卡必來朝聖之地。
大里塗城里鄰近陸軍機械化步兵234旅，展現地方特色，去年起就有M41戰車和M42防空自走砲車等二輛退役戰車在公園永久展示，最近又增了一個打卡新景點，數個愛心圈圈組合的「愛心造型長廊」，里長黃仁耀希望愛護塗城里的好友們多多來打卡喔！
黃仁耀表示，除了塗城公園，還有106年完工的草湖溪自行車道，在塗城段為美群橋至銀聯一橋，長約1.6公里，沿線種植黃花風鈴木、大花紫薇、流蘇等都是季節性花木，堤防下還有100多顆的土芒果，騎乘、或散步期間，沿途花木扶疏、欣賞溪景，並設有二處停駐區，早晨可看日出、黃昏可看落日，風景非常秀麗。
來到自行車道中段旁的高灘地，運動局也幫忙設有壘球場、籃球場，黃仁耀表示，籃球場旁的水泥階梯原本不起眼，今年和社區發展協會理事長邱發財號召40多位社區志工，將水泥階梯變身為七彩的彩虹階梯，並在立面畫上錯位的水鹿圖案，民眾只要在指定地點，就可拍出有趣的與水鹿互動照片，甚至星期一至五晚上7點至9點都有樂團到此練習兼表演，歡迎里民到此同樂。
(中時 )
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