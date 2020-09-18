台灣好行「大鵬灣琉球線」９月正式上路後，遭遊客質疑不僅沒候車亭，連公車停靠區的劃設都無，停車亂象影響民眾搭乘公車。（謝佳潾攝）

台灣好行「大鵬灣琉球線」９月正式上路後，遭遊客質疑不僅沒候車亭，連公車停靠區的劃設都無，停車亂象影響民眾搭乘公車。（謝佳潾攝）

台灣好行「大鵬灣琉球線」９月正式上路後，遭遊客質疑不僅沒候車亭，連公車停靠區的劃設都無，停車亂象影響民眾搭乘公車。（謝佳潾攝）

台灣好行「大鵬灣琉球線」9月正式上路，是首條直達東琉線碼頭的公共運輸專線，理應造福不少遊客，不料卻遭遊客質疑倉促上路，不僅沒候車亭、連公車停靠區的劃設也無，違停亂象嚴重影響搭乘意願，搭白牌車似乎比較輕鬆。

小琉球觀光熱度不減，東琉線碼頭不意外成了遊客集散地，但多年來非自行開車的遊客，除坐白牌車外就是要搭公車轉乘或徒步到碼頭，大鵬灣國家風景區管理處認為這非觀光發達景點應該有的樣子，因此積極與台灣好行談合作，終於9月正式啟航。

不料，台灣好行上路後，搭乘量超低，據悉，平日12班的車次，最高乘客紀錄是15人而最低為零，至於假日15班的最高紀錄則為5，對此，公車業者與鵬管處都認為是因剛起步、多數遊客尚未知，加上遊客搭乘習慣還要調整，所以搭乘率偏低，當時墾丁快線的磨合期也達半年。

不過有遊客抱怨，東琉線算是大站，怎會沒有候車亭，頂著烈陽等車誰受得了，而且現場是只看得到站牌，完全無「公車停靠區」，站旁的避車彎處是寫「限大型車臨時停車區」，別說有大貨車、遊覽車停，還有一堆小客車、機車違停占位，公車根本開不進站牌。

遊客說，以違停狀況來看，公車不是停在路中央就是很前端的紅線，實在太危險，與其如此，不如多花幾十塊搭白牌車，至少白牌車不用等、又不用曬。

對此，鵬管處強調，搭白牌車有其危險性，且台灣好行是定點接送遊客又是直達左營高鐵站，在整體規畫上都是以服務遊客為出發點，至於遊客的反映，管處已與屏縣府交旅處協商過，8月底剛進行會勘將擇日劃設公車停靠站。

交旅處也說，候車站與停靠站都在規畫中，但因有經費程序要跑，所以整體設備將持續到位，但也請遊客多多利用「屏東公車」的APP會更有效率。

其實，「大鵬灣琉球線」的出發點絕對是美意，但若配套不足就失了意義，當然，除了硬體設備欠缺外，民眾的公德心也是一大問題，東琉線碼頭前的交通亂象沒有停過，假日有警方站崗取締，違停狀況當然有差，但平日無警力時又回到占地為王的亂象。

民眾的公德心，絕對是根治交通亂象的唯一方法，相信即使公車停靠區劃設了，但居民或遊客沒有自制力的話，一樣是占著車位不放，而警方不可能時時刻刻站在那取締，所以要讓交通變好，唯有民眾自律。

(中時 )