來自新北市的一名男子小林，在公司擔任總經理，已經與妻子結婚多年的他，卻出軌工讀生小安，聊天內容既火辣又露骨，包括各種性愛姿勢，還有小安的私密處照片，小林的妻子無意間從手機發現老公偷吃，憤而對兩人提告並求償。

小林的妻子控訴，1993年與老公結婚，兩人生有3名女兒，日前意外從老公手機發現，與工讀生小安的鹹濕對話，不僅討論各種性愛姿勢，還有不雅照片，小林傳的訊息內容，像是「看到妳的乳溝很誘人」、「我很強妳很容易高潮」、「我只有跟妳才會女上男下的姿勢」、「其實我們每次都高潮超過6次以上」等。

工讀生小安則回覆，「老公，人家暈了，老公抱」、「我已說過我喜歡你10年」、「我的X頭癢癢，來幫我親」等，明顯已經發生多次性行為，讓小林妻子相當痛苦，還因此罹患憂鬱症。

小林出庭時辯稱，即使對話內容相當曖昧，但並不屬於不正當交往行為，妻子無法舉證兩人有牽手、相依、共處一室，甚至發生性行為等，認為無從認定兩人有不正當交往行為，小安也沒侵害妻子的配偶權。

但法官勘驗小林與小安的對話，認為兩人交情匪淺，且還有露乳、下體照片，明顯超過一般男女交往分際，嚴重侵害小林妻子配偶權，審酌兩人身分、地位、收入，最後判小林賠償妻子25萬元、小安則賠償10萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)