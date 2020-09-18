丹路國小與獅子文物館、部落主席策略聯盟，深耕部落文化教育，近期孩子們結合傳統自創圖騰與頭飾，力展「射不力族群」的特色與光榮。（謝佳潾攝）

丹路國小與獅子文物館、部落主席策略聯盟，深耕部落文化教育，近期孩子們結合傳統自創圖騰與頭飾，力展「射不力族群」的特色與光榮。（謝佳潾攝）

近年政府雖力推「原住民族教育」，但在原籍師資匱乏下，有廣度難有深度，為此，丹路國小與獅子文物館、部落主席策略聯盟，深耕部落文化教育，近期孩子們結合傳統自創圖騰與頭飾，力展「射不力族群」的特色與光榮。

丹路國小校長吳明宗指出，全校有9成老師來自外地，再認真規畫文化課程也難深入在地，所以特與獅子文物館、部落主席採策略聯盟方式，藉在地資源補強不足，而近3年順利發展出射不力學堂、部落風社團與領導力實踐課程。

他說，丹路也是「7個習慣」實驗小學，所以很積極培育小朋友的領導能力，當中「我是誰」就是很重要的課程，只有愈了解自己才能愈有能力，因此近期設計出一課程，讓孩子在了解「射不力」特有的圖紋文化後，學習結合傳統自創圖騰與頭飾。

為此，小朋友創作出13頂頭飾與12幅圖騰，正在獅子文化館展出中，策展人董婕妤指出，「丹路國小的孩子是獅子鄉目前唯一了解並強調自己來自射不力族」，從他們的作品中可以清楚看到射不力族特有的太陽紋與菱形紋。

她感動地說，目前原住民族教育涉略廣泛但不深入，如多數小朋友只知道自己是獅子鄉的排灣族人，但其實排灣族系下還有細分族群，很難得會有孩子這麼清楚自己的根，他們的作品彰顯出文化傳承與驕傲，比歷史文物還吸睛。

(中時 )