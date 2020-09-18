富邦悍將迎戰統一獅，兩隊派洋投索沙、猛威爾應戰，兩人先發都繳出不錯表現，打擊方面在後半段才有攻勢，林益全陽春炮先馳得點，8局上半獅隊連續安打追平，下半局悍將一口氣追4分，最後以5比1奪勝，索沙主場6連勝，悍將終止對戰獅隊3連敗。

此戰兩隊先發投手都有精彩演出，前6局打線都遭投手壓制、沒有得分，7局下半悍將林益全打破0分僵局，敲出陽春炮攻下手分，8局上半統一獅還以顏色，蘇智傑、郭阜林連續安打，將分數追平成1比1。

悍將打線在8局下半大爆發，面對猛威爾體力下滑，從陳凱倫開始連續5棒有安打，悍將再添2分，此時獅隊將猛威爾換下場，留下無人出局、滿壘危機，鄭鈞仁接手，雖然立刻製造雙殺，不過還是多丟2分，此局悍將攻下4分大局。

最後終結者陳鴻文關門成功，悍將以5比1拿勝，「主場王」索沙獲選單場MVP，他本季在新莊球場沒敗過，甚至拿下主場6連勝，賽後總教練洪一中說，索沙表現很棒，要不是分數有拉開，甚至考慮讓索沙續投第9局。

對方先發投手猛威爾表現也不錯，前7局僅失1分，不過8下遇亂流，最後失5分自責分，悍將首次對決猛威爾，洪總說，「猛威爾球速沒有很快，球員能打到球但擊球點掌握不好，我在旁邊看直球、滑球、變化球都是靠進打者才變化，所以才難掌握，不過他不是三振型，壘上有人時敲滾地球就有機會形成安打。」

統一獅先發投手猛威爾。（季志翔攝）

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