經濟部及新竹市政府共同辦理的「2020台灣設計展」，10月1日即將登場，今（18）日經濟部林全能次長、新竹市政府林智堅市長共同出席台北展前記者會，揭露今年設計展亮點。

展覽以「Check in新竹-人來風」為主題，規劃一條2公里步行路徑串聯新竹公園、轉運站和新竹市舊城區之展場，展期自10月1日至10月11日，呈現城市即展場的設計盛事。展期中最吸睛的新竹獸，將以巨型充氣裝置和AR擴增實境的方式，出沒在設計展2公里步行路徑上，歡迎民眾中秋節及雙十連假前往參觀，感受新竹的特色風情和城市設計的魅力。記者會地點選在松山文創園區「不只是圖書館」，讓大家感受經過設計導入，80多年前的古蹟澡堂也能變身為書池，也在濃濃的書香味中為「2020台灣設計展」暖身。

今年設計展經濟部特地串聯口罩製造商台灣康匠與今年台灣設計展視覺統籌葉忠宜共同合作，為設計展志工於展期提供防疫口罩，讓口罩不只是防疫工具，也可以是一種生活品味的表現。總策展人衍序規劃設計劉真蓉表示，新竹設計展是一座城市即展場的概念，發想新竹獸從新竹市區湧出來，為今年台灣設計展代言。邀請日目視覺藝術負責人陳普，以大型充氣裝置和AR技術，讓新竹獸以實體和虛擬的形式出沒在城市步行廊道，邀請民眾參觀設計展的同時，也一起來尋找新竹獸。

第一主展場新竹公園的6大展覽主題，包含總策展人劉真蓉策劃的「城市終端機」，將體育館變成一台巨大的處理器，帶領民眾開啟一場跨越時空的旅行；由簡訊設計張志祺和偶然設計曾令理共同策劃的「超連結」集結阿滴、千千、Joeman等知名Youtuber，和觀眾分享科技對生活的影響；「O循環設計展THE LOOP」由W春池計畫吳庭安，和究方社方序中共同策展，運用感應式風鈴引導觀眾前往新竹客家音樂人黃子軒主持的聲音循環電台，聆聽循環的聲音；「有種 新竹」由黑生起司陳如薇和楊志偉策劃，透過展覽呈現新竹人獨特的生活節奏感、生活態度，展館以生活物件展示新竹在地生活的各個特性；「美感電域」科普特展由水越設計周育如、台電公司共同策劃，以全台最美變電箱作為傳遞科學、生活、環境美學的媒介，周育如也是「世界最美教科書」的策展人，展出台灣從清代、日治時期、現代民間出版等教科書變遷。

第二主展場新竹舊城區是一座立體的「生活博物館Living Museum」，以美術館為起點，透過APP聽著神秘說書人的指引，6條城市旅遊路線，踏進老店體驗生活；結合5處古蹟展館，分別是新竹州圖書館「重啟，未來閱讀」、新竹市美術館「風城轉生站」、大同108「竹塹練功房」、新州屋「九降米粉道」和影像博物館「有樂電影院」，邀請民眾一同體驗光影和閱讀，欣賞蓪草、螺鈿與玻璃等細緻工藝，走進親子電影院、米食快閃店，用自己的方式Check in新竹。

另外，新竹市美術館戶外每晚6點開始的光雕投影，為明年的台灣燈會暖場，透過聲光科技營造出與白天截然不同的感官氛圍，邀請大家一起夜遊設計展；10月7日城市設計論壇邀請到新竹市長林智堅、基隆市長林右昌同台分享設計帶給城市的不凡改變；展期更安排「設計有本市」快閃市集及「新竹味市集」，為民眾帶來截然不同的市集體驗。同時，從新竹公園主展區到舊城區各定點之「城市擾動展演」，共安排了50場次的戲劇、雜耍、街頭表演、歌舞音樂演出，串連整座新竹城，歡迎民眾10月假期安排參觀展覽並順遊新竹。

(工商 )