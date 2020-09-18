外貿協會董事長黃志芳所領航的數位轉型列車，今年除開往台北、台中、桃園、台南、嘉義等帶領國內業者啟動數位轉型，更擴及海外台商跟上轉型浪潮，繼6月首站前進越南之後，18日更前進印尼，與印尼當地137位台商交流數位轉型的重要性。

在疫情期間，消費者不出門、工廠停工的危機下，台商為掌握零距離商機及增加員工效率的雙重需求下，反成為印尼台商關心數位轉型的觸媒。黃志芳指出，2020年將會是改變人類歷史進程的一年，因為舊有的結構、全球化的格局被疫情打破，台灣及海外台商出現空前機會。未來世界以軟體為主導，台灣的人才要如何在軟體上發揮，是未來一大關鍵。至於協助台商打國際盃最後一塊拼圖，就是要數位化。

他說，海外台商在全球供應鏈中扮演重要角色，如何數位轉型，優化生產流程，來打造敏捷的供應鏈去對應未知之市場變化，將成為我台商企業當前營運最重要的課題。

與談的資策會產業情報研究所（MIC）副所長洪春暉指出，資策會近年定位為「數位轉型化育者」，這次疫情反倒成為最大助力。中小企業目前重要關鍵在於品牌、全球布局及數位轉型。其中數位轉型與數位優化不同，主要為營運模式的改變，廠商必須要先盤點企業數位資產，輔以產品數位化，並思考新的商業模式，還需要一個專業的數位平台。

友嘉集團智慧製造與數據服務部副總林勤喻認同數位轉型必須由上而下推動，且必須要有一組有決心有認知的團隊協助內部推動。

集市雅董事長曹安邦表示，數位轉型並非萬靈丹，亦非一蹴可機，花錢導入一個ERP或CRM，立即就可獲利加倍。經營者需要對數位轉型做長期規劃，清楚自己的場域，同時也要評估數位工具成熟度，以及組成數位團隊及人才，千萬不要為智慧化而智慧化。

(工商 )