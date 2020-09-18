將課堂融入觀光！教育局18日起接連兩天於泰山區於明志科技大學舉辦「2020新北教育豐年季」，活動由新北20位名師，帶領全國100位集體創課，教師們討論將教育融入觀光、人文，並用用最新TED短演說交流，一起遊中學、享學習、秀專業。

「2020新北教育豐年季」18日在泰山明志科技大學登場，教育局長張明文指出，今年豐年季願景字是「創」，邀請政治大學教授吳思華及華山文創園區王榮文董事長與100位教師們分享，盼教師能用更宏觀視野，討論教育創新及如何驅動人文創新。

張明文表示，兩天的活動除了大師級演說、分組討論以外，活動也結合新北市泰山當地的生態、人文資源，並由新北市20位名師運用專業學習社群機制，帶領全國100位教師發展出素養課程教案，讓教師們邊旅行、邊共學。

榮獲第1屆教育部教學卓越獎秀山國小校長張文斌表示，課程引發他思索在環境教育上可以擁有更多作為的啟發；忠義國小教師江英瑞則說，這2天1夜的活動，讓他素養教學功力大增，真的不虛此行，他一定會再報名參加教育豐年季。

(中時 )