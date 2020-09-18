共機頻頻擾台！國防部強硬宣示了：引人民反感

今(18)日 一早，又傳出中共戰機侵擾我西南空域且飛越海峽中線。國防部官網稍早公布共計轟6機2架、殲16機8架、殲11機4架、殲10機4架擾台，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離，防空飛彈追監。

根據國防部公佈共機活動示意圖，殲16機、殲11機、殲10機皆當面飛越海峽中線，另轟6機、殲16機、在西南空域越過海峽中線延伸。

民間軍事迷紀錄，共機在今晨陸續出現在台灣西南空域、西部空域、北部空域以及西北空域。另根據航空軌跡及廣播記錄，國軍從7點16分起的一個小時內16次發出廣播驅離資訊，廣播內容甚至出現「接近領空」的字眼，而非慣用的空域或防空識別區。

對此國防部也強硬宣示，發言人在臉書發布「守護和平、衛國前鋒」影片，表示國軍捍衛國土主權，做衛民前鋒，全天候為國人守護家園。「團結就是力量」，也希望國人給予國軍最大的支持。同時國防部提醒對岸應有所節制，不要升高兩岸的衝突，這些軍事恫嚇的行為，已經引起台灣人民的反感，也離台灣人民的民意愈來愈遠。

最後，呼籲對岸珍惜和平，兩岸共同維護台海與區域的和平與穩定。

(中時新聞網)