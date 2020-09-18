富邦悍將先發洋投索沙展現「主場王」身手，今日主投8局僅失1分，雖然首局出現連被敲3安的危機，不過與捕手林宥穎溝通後迅速回穩，賽後他表示其實一度想拚完投，不過隨著比分差距擴大，樂意放心交給終結者陳鴻文。

索沙今日球速狂飆首局就有154公里，接下來每局最球速都破150公里，直到第8局球數破百，還丟出此戰最速156公里，賽後他說，「現在開始每一場都很重要，我也是好勝選手，雖然結果難講，但球隊每個人都盡力，相信球隊會越來越好。」

本季索沙主場先發沒敗過，還拿下6連勝，「這是我們地盤，投起來很舒適，加上球迷很熱情，讓我投起來順手。」

8局下半攝影機還拍到索沙在場邊熱身的身影，他透露自己其實一度想完投，總教練洪一中也說，若繼續平手會讓索沙繼續上場，不過打線相當捧場，該局攻下4分拉開領先，「比分差距擴大，投手教練安排終結者陳鴻文，我也很放心交給他。」

(中時 )