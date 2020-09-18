莊凱勛、劉品言主演《愛的廣義相對論》系列單元一《最後一戰》。莊凱勛劇中飾演職業格鬥拳擊手，和飾演嗆辣、身材佼好的酒店小姐劉品言為戀人，還單膝下跪向她求婚，拍攝誘惑戲碼時，劉品言身上只圍一條浴巾，露出白皙長腿，劉品言自嘲：「我現在就像『特級牛排，還是油花很均勻的那種，蚊子很愛吃」，讓一旁醞釀深情戲碼的莊凱勛笑場破功。

劇中兩人曖昧不明，卻共同撫養女兒（童星林鈺芠飾演），劇中女兒是貼心小大人，在莊凱勛、劉品言之中做調和。拍戲空檔大家也都聚在一起吃東西，劉品言為戲特地研究如何和小朋友相處，言談間流露出母愛，更似乎動了想婚念頭。

莊凱勛戲中「一打12」上演火拼打鬥戲碼，他直讚導演「運鏡不輸韓國的動作電影」，提到雖在惡劣的環境拍攝，但武術指導、團隊很保護演員，反倒是武術指導團隊一人當三人用，打完後戴上假髮繼續上場，當下一個被毆的人，一場在麵攤大決鬥的戲，「雖然剪出來只有10多分鐘，但我們打了三天三夜」，也讚劇組貼心，當天還準備火爐，怕演員失溫。

空檔莊凱勛老婆帶兒子來探班，莊凱勛上一秒還面露兇狠硬漢樣，一見到兒子，立刻變慈父，調頻為呆萌奶音和兒子對話，上演溫情戲碼。

台灣原創影集《愛的廣義相對論》耗時2年籌備與拍攝，共有3個系列單元，莊凱勛、劉品言演出的《最後一戰》將於9月19起每週六晚上10點衛視中文台、每週日晚上9點衛視電影台全球首播；謝欣穎、林哲熹主演的《迴圈》於9月26日播出，最後則由楊謹華、宋芸樺演出的《明晚空中見》於10月3日壓軸登場，三部系列作品結合平行時空、跨越生死、記憶的情感故事，以鄧麗君耳熟能詳的經典歌曲貫穿劇情，可望喚起每個人過往的回憶，電影版本也將於日後上映。

莊凱勛擁著心愛的女人劉品言入睡。（衛視中文台提供）

劉品言和莊凱勛深情對望。（衛視中文台提供）

劉品言與女兒林鈺芠在麵攤上演溫馨母女情。（衛視中文台提供）

莊凱勛劇中上演激烈火拼戲。（衛視中文台提供）

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