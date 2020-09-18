俊秀小鮮肉親密搭肩關之琳。(取自微博)

關之琳感情世界一向吸引外界關注。(本報系資料照)

「香江第一美人」關之琳自2015年突然宣布自己與國巨董事長陳泰銘離婚，一直單身至今。然而現年57歲的她，近日又因為一張被神秘男子親暱搭肩的合影流出，傳出有新戀情。

關之琳57歲魅力不減，美貌依舊，近日陸網更流傳一組她出席好友生日派對的照片。只見照片中關之琳，穿著條紋上衣，打扮輕鬆，身旁更有一位外型俊美的小鮮肉作伴，還把雙手搭在女神香肩上，兩人看似關係親密，彷彿情侶。

隨後聚會發起人也特地PO文，還原真實情況，她說關之琳是因為好友過生日被邀請來，大家都是很好的朋友，更為關之琳駁斥新戀情傳聞，「我朋友是有身分的人，大家不要以訛傳訛！」

關之琳感情生活一直是外界關注焦點，她在1981年不顧爸媽關山和張冰茜反對，與認識僅2個月的香港富商王國旌在美國拉斯維加斯閃電結婚，但這段關係僅維持了9個月，之後關之琳提出離婚返港。5年前更突然宣布與陳泰銘離婚，大家才知道原來關之琳悄悄結了第2次婚。

(中時新聞網)