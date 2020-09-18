美國國務院次卿凱斯．柯拉克（Keith Krach）昨（17）日抵達台灣，大陸解放軍今一早派出18架軍機隊大規模擾台，甚至3度越過台海中線。對此，國防部今晚表示，對岸應有所節制，不要升高兩岸的衝突，這些軍事恫嚇的行為，已經引起臺灣人民的反感，呼籲對岸珍惜和平。
國防部發言人今晚PO出「守護和平、衛國前鋒」宣傳影片，宣示保衛台灣決心，並強調國軍捍衛國土主權，做衛民前鋒，全天候為國人守護家園！ 「團結就是力量」，希望國人給予國軍最大的支持！
面對國家安全一再受到威脅，國防部堅定守護家園安全，致力維護區域和平穩定，我們絕對有信心，捍衛國土，守護和平。
國防部也提醒對岸應有所節制，不要升高兩岸的衝突，這些軍事恫嚇的行為，已經引起臺灣人民的反感，也離臺灣人民的民意愈來愈遠。呼籲對岸珍惜和平，兩岸共同維護臺海與區域的和平與穩定。
(中時新聞網)
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