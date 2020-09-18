美國商務部18日宣布，禁止美國民眾從9月20日起下載中國大陸騰訊旗下的微信（WeChat）通訊軟體以及字節跳動海外短片視頻App抖音（TikTok）。

商務部官員表示，禁止美國新下載TikTok的禁令可能仍然被總統川普取消；母公司字節跳動業正競相就其美國業務的命運達成協議。字節跳動已經與甲骨文公司和其他公司進行了談判，以創建一個新公司TikTok Global，旨在解決美國對其使用者資料安全性的擔憂。但字節跳動仍需川普的批准才能避開美國的禁令。

商務部官員表示，他們直到11月12日不會禁止TikTok的額外技術交易。這給了字節跳動更多的時間，就是否可以為其美國業務達成交易。該部門表示，這些行動將「通過消除對這些應用程式的使用，並顯著減少其功能來保護美國的用戶。」

一名高級商務官員告訴路透，商務部的命令將禁止WeChat與TikTok兩個應用程式，禁止蘋果（Apple Inc.）和谷歌（Google）的應用程式商店及其他任何企業，在「美國境內可接觸到的」任何平台提供這2款app下載服務。

(中時 )